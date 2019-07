Mercato Real Madrid: T. Hernandez transféré à l’AC Milan

Théo Hernandez s’est officiellement engagé en faveur de l’AC Milan ce samedi soir. Le latéral gauche tricolore du Real Madrid, 21 ans, a paraphé un bail de cinq saisons, pour un transfert estimé à 20 millions d’euros.

"Le club remercie Théo pour son travail et son professionnalisme durant le temps qu'il a défendu notre maillot et lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle étape", peut-on lire dans un communiqué merengue. Théo Hernandez sortait d’un prêt d’un an à la Real Sociedad.