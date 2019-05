Mercato Real Madrid: Sergio Ramos libéré ?

Depuis plusieurs jours, les rumeurs du possible départ de Sergio Ramos enflamment l'Espagne. Le capitaine du Real Madrid, qui entretiendrait des relations très conflictuelles avec le président Florentino Pérez, aurait demandé à être transféré. Et ce lundi, via La Sexta, on apprend que le Merengue serait allé encore plus loin dans ses requêtes, puisqu'il aurait émis le souhait d'être libéré de son contrat, courant jusqu'en juin 2021.

Le défenseur central de 33 ans aimerait répondre favorable à une offre monumentale venue de Chine, ce alors qu'une clause libératoire fixée à 800 millions d'euros le lie à la Maison blanche, dont il défend les couleurs depuis l'été 2005.