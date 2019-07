Mercato Real Madrid: Sept autres joueurs invités à partir

Très actif dans le sens des arrivées avec Eden Hazard, Luka Jovic, Ferland Mendy, Eder Militao et Rodrygo, le Real Madrid doit maintenant compenser en vendant des joueurs. Les départs de Mateo Kovacic, Theo Hernandez et Marcos Llorente ont déjà rapporté 115 millions d'euros, tandis que Dani Ceballos a été prêté à Arsenal. Mais pour renflouer davantage les caisses du club, Florentino Perez et Zinedine Zidane auraient ciblé sept autres éléments invités à quitter la capitale.

Selon AS, Gareth Bale serait en tête de liste, suivi de Mariano Diaz et James Rodriguez. L'ailier gallois a indiqué à plusieurs reprises ne pas vouloir quitter la Maison Blanche. L'ancien attaquant lyonnais, lui non plus, ne veut pas partir même s'il n'entre pas dans les plans de "Zizou". Quant à l'international colombien, il pourrait rejoindre Naples ou l'Atlético Madrid.

Autre joueur figurant sur cette liste, Lucas Vazquez. L'ailier espagnol ne sera pas retenu si une offre satisfaisante arrive. Enfin Borja Mayoral, Jesus Vallejo et Andriy Lunin devraient être prêtés. Le Real Madrid souhaiterait au moins récupérer 85 millions d'euros avec ces ventes éventuelles.