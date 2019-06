Le Real Madrid serait intéressé par Ruben Dias et aurait sondé le Benfica Lisbonne, indique AS. Les deux clubs négocieraient actuellement le transfert de Raul de Tomas vers le Portugal, pour environ 20 millions d’euros, et la Maison Blanche aimerait en profiter pour essayer d’enrôler le défenseur de 22 ans, qui avait été annoncé à l’Olympique Lyonnais l’été dernier.