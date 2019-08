Mercato Real Madrid: Pour Marcelo, le club n'a plus besoin de recruter  

Après un début de mercato agité et pas moins de 300 millions d'euros dépensés, le Real Madrid a depuis levé le pied. Si un dernier gros coup est encore possible (Paul Pogba, Neymar ?), pour Marcelo, la Maison Blanche est suffisamment armée pour réaliser une grande saison.

"Des renforts ? Non, l'équipe est bonne. Ce sera difficile, mais si nous nous concentrons sur nos devoirs, nous pouvons tout gagner. (…) Depuis que je suis au Real Madrid, le club m'a appris à me battre pour tous les titres. Cette année ne change rien. Nous voulons nous battre pour tout, que ce soit en championnat, en Ligue des champions et en Coupe", a confié le latéral brésilien au cours d’un entretien accordé à Sport Bild.