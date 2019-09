Mercato Real Madrid: Pas de recrue de dernière minute

Les socios du Real Madrid espéraient peut-être que leur club favori allait réussir un gros coup en ces dernières heures du mercato estival, ce ne sera pas le cas. Paul Pogba (Manchester United), Donny van de Beek (Ajax Amsterdam) ou Christian Eriksen (Tottenham), annoncés dans le collimateur de la Maison blanche, ne rejoindront pas la troupe dirigée par le Français Zinedine Zidane.

Et pour cause, les Merengues ont d'ores et déjà publié ce lundi soir la liste des 25 joueurs de l'équipe première éligibles sur les compétitions domestiques. A noter que le Tricolore Alphonse Areola, prêté par le Paris Saint-Germain, récupère le numéro 1.