Mercato Real Madrid: Odegaard encore prêté

Propriété du Real Madrid depuis son arrivée en 2015, Martin Odegaard est à nouveau prêté par les Merengue. Cette fois, le Norvégien file du côté de la Real Sociedad où il restera une année durant.

C'est la première fois qu'Odegaard va jouer pour un autre club espagnol, lui qui avait été jusque-là prêté aux Pays-Bas, au SC Heerenveen (2017-2018), puis au Vitesse Arnhem (2018-2019).

Âgé de 20 ans, le Norvégien aura donc l'occasion de s’aguerrir un peu plus sur les pelouses espagnoles pour, peut-être (et enfin ?), intégrer la Maison Blanche à l'été prochain.

OFFICIAL ANNOUNCEMENT: Real Sociedad have reached an agreement with @realmadriden over the transfer of @martinio98. The player will join the club on a one-year loan. #OngiEtorriOdegaard #AurreraReala #RealSociedad ⚪⬇ pic.twitter.com/4zF2hAvRH3