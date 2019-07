Luka Modric fait rêver l'AC Milan. Mais manifestement, la réciproque n'est pas vraie. Un an après avoir été proche d'un transfert vers l'Italie, mais plutôt l'Inter Milan, le milieu de terrain croate n'a cette fois pas l'intention de quitter le Real Madrid. En pleine pré-saison à Montréal, le finaliste de la dernière Coupe du monde entend d'abord et avant retrouver son meilleur niveau et en profiter dans la capitale espagnole.