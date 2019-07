Mercato Real Madrid: Marta ciblée 

Le Real Madrid féminin va voir le jour et Florentino Perez aimerait évidemment se positionner rapidement afin de concurrencer le Barça et l'Atlético Madrid qui ont clairement un temps d'avance en Espagne. S'il aurait aimé recruter des joueuses comme Alex Morgan (Orlando) et Ada Hegerberg (Lyon), le président madrilène aurait finalement des vues sur Marta, selon le Mundo Deportivo. La Brésilienne, présente avec sa sélection en France pour la Coupe du monde et une défaite en 8e de finale contre les Bleues, a été reconnue comme la meilleure joueuse du monde pendant longtemps et sera en fin de contrat avec Orlando en octobre. Ce pourrait être un joli coup pour ce Real naissant.