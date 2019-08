La fin de mercato approche et Mariano reste un joueur du Real Madrid. L'ancien Lyonnais ne compte absolument pas pour Zinédine Zidane qui ne lui donne aucun temps de jeu. Et si l'attaquant aimerait rester, il pourrait ne pas être insensible à l'intérêt de Monchi et du FC Séville. La saison dernière déjà, le club andalou avait cherché à le recruter. Cette fois, avec notamment l'arrivée de Jovic en plus de Benzema, Mariano sait qu'il ne jouera pas. Ce qui pourrait influer sur son choix.