Mercato Real Madrid: Mariano, une situation étrange

Mariano Diaz ne veut pas quitter le Real Madrid. L'attaquant qui avait brillé à l'OL ne compte pas du tout pour Zidane qui l'a tout juste fait jouer quelques minutes en pré-saison contre Fernebahçe avec un but et une passe à la clé.

Depuis, c'est le néant sur les terrains et un non répétitif face aux avances de Monaco ou encore de l'AS Rome. Mariano ne s'entraîne plus depuis une semaine, il serait blessé. Le joueur veut rester pour convaincre Zizou. Au moins jusqu'en janvier prochain. Pas sûr qu'il en ait l'opportunité.