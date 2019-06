Après son passage raté à l’OM (33 matches lors de la saison 2015-2016), Lucas Silva (26 ans) avait été prêté par le Real Madrid à Cruzeiro pour deux ans et demi, soit jusqu’au 30 juin. Le milieu brésilien ne devrait pas rester très longtemps dans l’équipe de Zinédine Zidane et pourrait être cette fois-ci vendu, à un an de la fin de son contrat chez les Merengues. Selon UOL, Séville, le Benfica et l’Atalanta seraient intéressés.