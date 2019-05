Marcos Llorente ne poursuivra pas l'aventure au Real Madrid la saison prochaine. Le milieu de terrain ne figure pas dans les plans de Zidane et plusieurs clubs sont d'ores et déjà sur les rangs pour l'enrôler. Si l'Atlético Madrid a été l'un des premiers à se positionner, le Betis Séville a suivi et voilà que le FC Séville entre également dans la danse. Monchi, le fameux directeur sportif revenu aux manettes, aimerait qu'il prenne en mains le milieu de terrain du club andalou.