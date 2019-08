Mercato Real Madrid-Jovic: "Un prêt ? Ces histoires me font rire"

A peine débarqué au Real Madrid pour 60 M d'euros en provenance de Francfort cet été, l'attaquant serbe Luka Jovic doit démentir la rumeur, venue d'Italie, d'un prêt à l'AC Milan.

"Ces histoires me font rire, a réagi l'intéressé auprès du média serbe Novosti. Les médias racontent toujours ce genre d’histoires. Je suis habitué à tous types de rumeurs depuis le début de ma carrière professionnelle, et l’accepter, c’est tout ce que je puisse faire. Zidane croit en moi et son avis n’a pas changé depuis que nous travaillons ensemble. J’apprends tous les jours, je suis très satisfait de travailler avec lui car il est, comme joueur et entraîneur, l’un des meilleurs du football mondial."

Jovic a paraphé un contrat d'une durée de 6 ans avec le club merengue.