Mercato Real Madrid: James plaît en Premier League

Tout juste revenu au Real Madrid pendant l'été après un intermède de deux saisons au Bayern Munich, James Rodriguez était indésirable aux yeux de Zinedine Zidane. Le technicien tricolore a cependant donné du temps de jeu au milieu de terrain offensif, mais un départ serait toujours à l'ordre du jour, notamment dans l'optique du mercato hivernal.

Et d'après Eldesmarque, l'ancien Monégasque serait dans le collimateur de trois clubs de Premier League: Manchester United, Tottenham et Wolverhampton. Par ailleurs, l'international colombien, qui a semblé proche de s'engager en faveur de l'Atlético de Madrid et du SSC Naples au cours de l'intersaison, serait toujours suivi par les Partenopei et la Juventus.