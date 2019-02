Mercato Real Madrid: Henry avait signé...

Ancien joueur du FC Barcelone entre 2007 et 2010, Thierry Henry aurait néanmoins dû porter les couleurs du Real Madrid dès son plus jeune âge. En effet, Lorenzo Sanz a révélé que l'attaquant français avait signé en faveur de la Maison Blanche à la fin des années 90... "J'ai gardé le contrat que Thierry Henry avait signé, explique l'ancien président madrilène (1995/2000) dans les colonnes de AS.

"Il jouait encore à Monaco, nous l'avions convaincu, il a signé le contrat, mais quand nous l'avons mis dans l'avion pour venir à Madrid, le père est arrivé pour nous expliquer qu'il ne pouvait pas partir, qu'il avait peur... Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, que je m'occuperai de tout, mais non, et l'opération est tombée à l'eau". Finalement, l'ancien international tricolore avait rejoint la Juventus Turin le temps de quelques mois pour ensuite lancer véritablement sa carrière sous les couleurs d'Arsenal.