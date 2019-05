Mercato Real Madrid: Discussions entamées avec l'OL pour Mendy ?

La presse espagnole persiste et signe ce samedi: Ferland Mendy serait bel et bien sur les tablettes du Real Madrid, qui selon Marca aurait d’ores et déjà entamé les négociations avec l’OL.

Le défenseur international tricolore de 23 ans a tapé dans l’œil de Zinedine Zidane, à un point tel que les Madrilènes seraient prêts à miser 45 millions d’euros sur le talent de l’ancien havrais.

Toujours selon le quotidien sportif suscité, un autre Gone serait dans les petits papiers de la maison merengue: Tanguy Ndombele. Cela si la piste menant à Paul Pogba devait être une impasse.