Mercato Real Madrid: De Laurentiis enrage pour James

L'intérêt de Naples pour James Rodriguez est évident. Mais le club italien n'a pas l'intention d'accéder à la requête du Real Madrid qui souhaite vendre le Colombien et non pas le prêter. "Je ne comprends pas qu'il soit prêté au Bayern, qui a 3 fois notre budget, et qu'à nous, on nous demande 42 millions", a déclaré Aurelio De Laurentiis, rapporte Marca. Le Napoli le veut sous forme de prêt ou rien. La porte semble donc se refermer pour ce transfert. D'autant que dans le même temps, l'Atlético semble tout à fait disposé à régler cette somme...