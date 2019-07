Mercato Real Madrid: Changement de plan pour James ?

Le Napoli s'est retiré de la course pour enrôler James Rodriguez. La faute à la position ferme du Real Madrid enclin à un transfert et non pas à un prêt comme l'aurait souhaité Aurelio de Laurentiis, le président du club italien. Les Merengue veulent plus de 40 millions d'euros pour le Colombien et la seule piste mène pour l'heure à l'Atlético Madrid. Or selon AS, les dirigeants du Real veulent calmer le jeu afin d'essayer de lui trouver un autre point de chute. La volonté du joueur pourra faire la différence.

Mais une autre option serait également envisagée, celle qu'il reste finalement en cas de départ d'Isco...