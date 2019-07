Mercato Real Madrid: Ceballos prêté à Arsenal

Dani Ceballos est la deuxième recrue estivale d'Arsenal, après le jeune Brésilien Gabriel Martinelli. Le milieu de terrain espagnol de 22 ans est prêté pour une saison par le Real Madrid, où il est sous contrat jusqu'en 2023. Utilisé à 32 reprises la saison passée, l'ancien joueur du Betis n'entrait pas les plans de Zinedine Zidane pour la saison à venir. Le champion d'Europe espoirs va tenter de se relancer sous les ordres d'Unai Emery.

Dani Ceballos joins us on a season-long loan from Real Madrid



#HolaDani