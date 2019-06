Si sa nouvelle priorité se nommerait Paul Pogba, le Real Madrid n’aurait pas non plus abandonné la piste menant à Christian Eriksen. Selon The Sun, les dirigeants merengues souhaiteraient proposer un échange à Tottenham, qui récupèrerait Dani Ceballos et 50 millions d’euros et enverrait donc à la Maison Blanche le milieu de terrain danois (27 ans), sous contrat jusqu’en 2020 avec les Spurs.