Le Jiangsu Suning s'était positionné pour Gareth Bale. Le club chinois a été plus loin dans sa démarche en envoyant une proposition au Real Madrid et au Gallois. Selon Sina Sport, le club chinois offrait ainsi 20 millions d'euros aux Merengue (avec les pénalités que cela suppute) et un contrat de deux ans avec un salaire de 17 millions par saison au joueur. Une offre que le média a qualifié de "stupide" et qui n'ira pas plus loin, les Madrilènes ayant immédiatement repoussé cette offre.