Mercato Real Madrid: Ça se confirme pour Bale

Tout porte bien à croire que Gareth Bale n’a aucune intention de quitter le Real Madrid cet été. Selon le Times, l’ailier international gallois (29 ans) serait particulièrement gourmand au niveau salarial et refroidirait volontairement les clubs intéressés pour rester dans la capitale espagnole, où lui et sa famille se sentent bien.

Le Merengue ne serait prêt à partir qu’à une condition: si la Maison Blanche lui verse l’intégralité de ses salaires jusqu’en 2022, date de la fin de son contrat. Cela représenterait une sacrée somme pour les dirigeants madrilènes, qui ont déjà dépensé plus de 300 millions d’euros sur le marché des transferts, car le Britannique touche entre 15 et 20 millions d’euros par an.