Borja Mayoral ne restera pas non plus au Real Madrid cette saison. L’attaquant espagnol (22 ans), sous contrat jusqu’en 2020, a été envoyé une année de plus à Levante. Les deux clubs ont officialisé lundi soir le nouveau prêt jusqu'au 30 juin 2020 de l’international U21, qui avait inscrit seulement 3 buts en 29 matches de Liga (dont 16 comme titulaire) avec les Granotes en 2018-2019.