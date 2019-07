Arsenal n'a pas fini de prospecter. Mais avec Unai Emery à sa tête, le club londonien a tout de même des priorités. Et l'une d'elles se nomme Lucas Vazquez. Selon Le Mundo Deportivo, les Gunners seraient disposés à proposer 40 millions d'euros pour le Madrilène et pourraient même en ajouter 20 de plus pour que Mariano l'accompagne. Si l'attaquant passé par Lyon serait intéressé par cette perspective, c'est moins évident pour un Vazquez qui espère exister cette saison au Real.