Mercato Real Madrid: Almiron "honoré" mais…

S’il est flatté de voir son nom circuler au Real Madrid, Miguel Almiron n’est au courant de rien. "Je ne sais rien, a-t-il confié en marge de la Copa America, qu’il dispute avec le Paraguay. Pour moi, c’est évidemment un honneur qu’un club de cette taille s’intéresse à mon jeu mais, comme je l’ai dit, je ne suis au courant de rien et je me concentre seulement sur la Copa America et Newcastle." Le milieu offensif est arrivé chez les Magpies l’hiver dernier, en provenance d’Atlanta, pour 24 millions d’euros.