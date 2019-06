Mercato Real: L'agent de Bale dément la piste Inter

Le clan Gareth Bale ne change pas de discours depuis le début du mercato estival et maintient que le Gallois ne compte pas du tout quitter le Real Madrid dans les prochaines semaines. Pour autant, la presse spécialisée continue de l'envoyer aux quatre coins de l'Europe, SportMediaset ayant par exemple affirmé que son agent avaient récemment rencontré à Milan une délégation de l'Inter pour évoquer un transfert. "Non, ce qui a été dit n'est pas vrai", a rétorqué Jonathan Garnett au média Interdependenza. Il faudra probablement se montrer très convaincant (projet sportif et salaire proposé) pour faire partir le double buteur de la finale de la Ligue des champions 2018.