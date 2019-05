Mercato Real: Asensio compte rester 

Marco Asensio (23 ans) souhaite rester au Real Madrid. En effet, sur son compte Twitter, le milieu de terrain offensif des Merengue, sous contrat avec le Real jusqu'en juin 2023, a confié son envie de redresser la tête lors de la prochaine saison des Galactiques.

"Une saison compliquée, pleine de difficultés. C'était loin du niveau que méritent nos merveilleux admirateurs. Mais nous allons nous relever, nous irons mieux et nous allons tout donner pour que les Madrilènes profitent à nouveau de notre équipe, pour rendre votre soutien inconditionnel. Nous promettons de nous battre avec une énergie renouvelée pour chaque coupe jusqu'au bout. Madrid fait toujours son retour. Hala Madrid", a écrit l'international espagnol, auteur d'un unique but en 30 apparitions dans le championnat espagnol lors de l'exercice 2018-2019.

Toutefois, selon le Mundo Deportivo, Liverpool s'intéresserait au profil du joueur madrilène et souhaiterait s'attacher ses services dès le prochain mercato estival.

A complicated season, full of difficulties has finished. It was far from the level which the marvelous fans deserve. But we will pick ourselves up, we will get better and we will give our all so that next season madridistas will again enjoy our team, to return your... pic.twitter.com/urzsJkb4oo