Parti du côté de Wolverhampton, Pablo Sarabia a quitté le Paris Saint-Germain la semaine dernière et le club de la capitale se retrouve aujourd'hui obligé de remplacer l'international espagnol. Tandis que le mercato d'hiver du Paris Saint-Germain est des plus calmes, il se pourrait finalement qu'un gros mouvement se fasse au niveau des arrivées puisque, d'après des informations de L'Equipe, les dirigeants des champions de France en titre ont ciblé le jeune Rayan Cherki, enfant de l'Olympique Lyonnais.

La course contre-la-montre est lancée

Prodige du club du Rhône, Cherki est auteur de plusieurs records à l'OL, en étant devenu le plus précoce à participer à la Youth League en septembre 2018, il est aussi devenu le second plus jeune joueur de Ligue des champions un an plus tard. En janvier 2020, il était également devenu le plus jeune buteur de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Seulement, il ne joue pas beaucoup cette saison et son coach Laurent Blanc en attend bien plus de lui. Il pourrait donc finalement se décider à quitter le Rhône pour aller signer au Paris Saint-Germain. Comme l'indique L'Equipe, les dirigeants du PSG ont multiplié les contacts ces derniers jours afin de boucler ce dossier mais il s'annonce délicat et il faudra donc le suivre de près d'ici le 31 janvier à 00H, heure à laquelle le mercato hivernal va fermer ses portes.

Une arrivée de Cherki pourrait être très intéressante du côté du PSG, qui a déjà recruté le jeune attaquant prometteur Hugo Ekitike l'été dernier au Stade de Reims. Ce dernier poursuit son apprentissage du haut-niveau cette saison aux côtés de Mbappé, Neymar et Messi.