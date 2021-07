Mercato : Raphaël Varane à Manchester, ça brûle !

Raphaël Varane est un taulier au Real Madrid. En l'absence de Sergio Ramos, le défenseur tricolore a déjà porté le brassard à plusieurs reprises. Le départ de la Maison Blanche du capitaine légendaire en direction du Paris Saint-Germain cet été placerait naturellement le joueur de l'équipe de France au rang de leader alpha du secteur défensif. Mais à un an de la fin de son contrat au sein de l'institution madrilène, Raphaël Varane aurait mal digéré la proposition de revalorisation salariale du club jugée nettement insuffisante d'après The Mirror.

Un salaire au-delà du double en Angleterre ! Toujours selon le média britannique, Florentino Perez et ses dirigeants auraient formulé une offre octroyant un salaire annuel avoisinant les 7 millions d'euros, contre 5.5 millions actuellement. Pas du tout du goût du champion du monde. Outre-Manche, Manchester United lui fait les yeux doux et serait prêt à débourser 12 millions d'euros d'émoluments par exercice. Une sacrée différence ! De retour de vacances dans la capitale espagnole ce week-end, le joueur français aurait fait part de ses intentions de départ à Carlo Ancelotti, le nouvel entraîneur des Merengues.

Tout proche d'un accord entre les clubs Ce dossier aurait particulièrement progressé la fin de semaine dernière. Raphaël Varane aurait trouvé un terrain d'entente avec les Red Devils. Cela coince en revanche entre les deux clubs quant au tarif de la transaction. La formation du nord de l'Angleterre accepterait de signer un chèque proche des 45 millions d'euros pour boucler l'affaire tandis que le Real Madrid refuserait de céder le nouveau patron de sa défense à moins de 50 millions d'euros. La marge étant particulièrement réduite, un accord devrait rapidement être trouvé pour satisfaire l'ensemble des parties.

Un palmarès et une trace indélébiles au Real Pour rappel, Raphaël Varane au Real Madrid c'est dix saisons complètes et un palmarès bien fourni avec 17 titres dont les principaux sont 4 Ligues des champions, 3 Ligas et une Coupe d'Espagne. Sur un plan plus personnel, le natif de Lille a disputé 387 matchs dont 233 apparitions en championnat ponctués par huit buts. Dans la plus prestigieuse des Coupes d'Europe, il a également pris part à 94 rencontres.