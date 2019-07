Mercato : Raiola peste contre Manchester pour Pogba

"Tout le monde connait le désir de Paul de bouger." C’était il y a quatre jours, lors d'une interview au Times dans laquelle Mino Raiola avait jeté une (nouvelle) pierre dans la marre. Le sulfureux agent de joueurs avait ensuite ajouté qu’il "travaillait activement sur le sujet", précisant que "tout le monde à Manchester, du manager au propriétaire, connaissait les envies d’ailleurs de Paul Pogba". Et si le champion du monde s’est malgré tout envolé avec ses partenaires mancuniens, direction l’Australie pour un stage de préparation, Raiola s’occupe de son côté de maintenir les braises bien chaudes.

"Une solution sera rapidement trouvée"

Ce mardi, c’est au micro de talkSPORT que l’Italien a ravivé le feu, accusant notamment Manchester United de ne pas réagir aux nombreuses attaques dont Paul Pogba lui parait être la cible. "C’est une honte que certaines personnes passent leur temps à critiquer sans avoir les bonnes informations en main. Et je dois dire que je suis également déçu de voir que le club ne prend pas position et ne réagît pas face à cela." Raiola, qui passe désormais son temps à clamer le fait que Pogba souhaite partir, regrette donc que Manchester ne soit pas plus attentif au bien-être du Français, revenu il y a trois ans du côté d’Old Trafford. Un Tricolore qui, comme il le dit, continue néanmoins de faire son travail avec application.

"Le joueur n’a rien fait de mal. Il a toujours été respectueux des règles imposées par le club, et a aussi fait preuve d’un grand professionnalisme, en tout temps et à tout moment." Une raison de plus qui s’ajoute à l’incompréhension de Raiola concernant l’attitude des dirigeants mancuniens vis-à-vis de Paul Pogba. D’autant que, comme il le martèle et le répète dans cet entretien, "le club connait le souhait de Pogba depuis longtemps". Malgré tout, l’histoire semble toucher à sa fin puisque l’agent conclut par une phrase sans équivoque: "Heureusement, une solution sera rapidement trouvée. Et elle sera satisfaisante pour tout le monde." Le suspense reste entier.