Mercato : Raheem Sterling vendu par City ?

Joueur de Manchester City depuis six ans et demi, Raheem Sterling vit peut-être ses derniers mois chez les Skyblues. La faute à des discussions à rallonge entre son club et lui, sans qu'un point d'achoppement ne soit trouvé pour parvenir à prolonger l'aventure commune des deux parties. À dix-huit mois de la fin du contrat de Sterling, le club mancunien va écouter les offres.



Et selon le Daily Star, c'est vraiment à contrecœur que Manchester City va faire cela. Le média explique que la direction craint que la situation reste durablement bloquée. Et pour éviter de laisser partir le joueur gratuitement dans 18 mois, ou de le céder à moindre coût dans un an, il préfère le proposer dès aujourd'hui au plus offrant pour en tirer un maximum.

Cela fait très longtemps que Raheem Sterling et Manchester discutent de cette fameuse prolongation. Les discussions ont en effet débuté dès septembre 2020 et n'ont pas avancé depuis lors. La saison passée, l'international anglais a même perdu sa place de titulaire, avant de retrouver un peu de crédit aux yeux de Pep Guardiola depuis le début de l'actuelle saison. Reste désormais à savoir s'il voudra prolonger ou pas. City veut savoir, et vite.