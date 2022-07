En attendant que Pablo Longoria fasse venir les 5 à 8 joueurs qu’il a promis comme renforts, l’Olympique de Marseille continue de dégraisser. Le club phocéen est en passe de laisser filer l’ailier serbe Nemanja Radonjic.

L’OM récupère 2M€ dans l’opération

Radonjic n’entre pas dans les plans du nouveau staff, ni ceux de la direction. Il va s’engager avec l’équipe italienne du Torino. La visite médicale est prévue ce mercredi. Une fois qu’il l’aura satisfaite, il rejoindra les Piémontais en prêt. L’OM touchera une somme de 2 millions d’euros pour cette cession temporaire, d’après ce que révèle L’Equipe.



Radonjic avait déjà effectué deux prêts récemment. L’un au Hertha Berlin, et le second au Benfica Lisbonne. Son dernier match avec l’OM remonte à la fin de l’année 2020. Avec les Olympiens, il aura disputé 62 matches en deux saisons et demie, signant au passage 8 réalisations.