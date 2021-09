Mercato : Radamel Falcao rebondit au Rayo Vallecano

Radamel Falcao est de retour dans un grand championnat européen. Au bout de deux saisons passées au Galatasaray d’Istanbul, et durant lesquelles il a souvent été blessé, l’international colombien a signé en faveur du Rayo Vallecano, le club de la banlieue madrilène et qui vient de retrouver la Liga espagnole.

Le Mondial 2022 en ligne de mire

L’ancien monégasque, qui est âgé aujourd’hui de 35 ans, ne s'est engagé que pour un an avec les Franjirrojos. Il essayera de s'y refaire une santé, et retrouver un niveau respectable qui pourrait lui permettre de viser une place dans la liste des 23 Colombiens pour la prochaine Coupe du Monde. « El Tigre » est déterminé à participer cet évènement planétaire, après les belles campagnes vécues en 2014 et en 2018 avec les Cafétéros.