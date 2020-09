Mercato : Qui pour renforcer le PSG ?

Gardiens



Défenseurs

Milieux



Attaquants



Entraîneur

Keylor Navas n°1 incontestable et incontesté, le PSG affirme la position de doublure de Sergio Rico, qui a disputé l'intégralité de la demi-finale de Ligue des Champions, en le recrutant définitivement (pour six millions d'euros). Alphonse Areola, de retour de prêt du Real Madrid, sera donc à nouveau invité à aller voir ailleurs. Rennes continue de tenir la corde.Avec les trois départs de Thiago Silva, Thomas Meunier et Tanguy Kouassi, c'est le secteur qui, au moins quantitativement, souffre le plus au PSG. Le poste à renforcer absolument est celui du côté droit, Thilo Kehrer ayant servi à dépanner durant le Final Eight de C1. Les efforts se concentrent pour le moment sur, le latéral espagnol d'Arsenal. Leonardo est aussi à l'affût des coups comme, le jeune latéral droit de Norwich (selon Téléfoot). Reste enfin l'éternelle marotte(Naples), dont on doute qu'il vienne un jour à Paris. Surtout que Marquinhos et Presnel Kimpembe doivent être associés en charnière. C'est aussi pour ça que(Leipzig), normalement, attendra.C'est la nouvelle forte tendance, qui pourrait devenir la priorité du PSG : arracher la pépiteà Rennes. D'après L'Equipe, le club parisien commencerait à en faire une affaire personnelle, alors que le néo-international de seulement 17 ans est aussi courtisé par le Real Madrid. Pour le reste, alors qu'un autre jeune très prometteur a encore quitté le cocon, en l'occurrence Adil Aouchiche vers Saint-Etienne, les Parisiens songent au Lyonnais. La piste du Napolitainest aussi relancée par le Corriere dello Sport, et pourquoi pas le Ghanéen(Atlético). Enfin, un peu comme Kalidou Koulibaly,(Lazio) est constamment dans le viseur.Les dossierset surtoutont enflammé la capitale, mais aucun des deux ne devrait finalement rejoindre le Paris Saint-Germain (c'est sûr pour le deuxième). Si Edinson Cavani et Eric Choupo-Moting ont été libérés, c'est parce que Mauro Icardi a été choisi en tant qu'avant-centre titulaire. Et avec Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria présents dans le secteur, la priorité reste toujours la même depuis trois ans : les conserver, avant tout. Surtout que Pablo Sarabia voire Julian Draxler demeurent à disposition pour faire tourner.Malgré les rumeurs de petite mésentente entre Leonardo et Thomas Tuchel, il est plus que probable que l'entraîneur allemand poursuive cette saison au PSG. Même si le directeur sportif brésilien doit toujours rêver en secret d'un très grand nom, type...