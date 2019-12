Mercato : Quels clubs vont faire des folies ?

Ligue 1 : Lyon veut un renfort par ligne, le PSG et l'OM prônent la stabilité



Respectivement premier et deuxième du classement du championnat de France de Ligue 1, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille ne devraient pas trop faire parler d'eux durant ce Mercato hivernal, selon les dires de chacun. En revanche, dans d'autres écuries françaises, cela risque d'être bien différent. Seulement douzième à mi-saison, l'Olympique Lyonnais devrait profiter de cette période de mutations pour se renforcer sensiblement. Avec la perte de deux éléments particulièrement importants, à savoir Jeff Reine-Adélaïde et Memphis Depay, tous deux gravement blessés, cela a incité Juninho, le directeur sportif du club, à révéler que l'OL allait chercher à se renforcer à chaque ligne. De son côté, Lille n'exclut aucune possibilité, tandis qu'un club comme Monaco, qui vient tout juste de nommer Robert Moreno au poste d'entraîneur, n'a pas encore révélé sa future ligne de conduite.

Premier League : Chelsea ne devrait rien se refuser, Manchester United veut un attaquant



Chelsea, qui a reçu l'autorisation de recruter pour ce Mercato hivernal, pourrait bien être l'un des principaux acteurs de cette fenêtre de recrutements. Quatrièmes après la première partie de saison, les Blues ne devraient pas se priver pour se renforcer. Le nom qui circule le plus est celui de Jadon Sancho. Le jeune international anglais du Borussia Dortmund pourrait arriver contre la somme de 140 millions d'euros, d'après le Sun. Josh Maja (Bordeaux), Moussa Dembélé (Lyon) et Timo Werner (Leipzig) seraient également suivis.

De son côté, Manchester United semble chercher désespérément un attaquant. Après la signature d'Erling Braut Haaland au BVB, les Red Devils ont vu une de leurs pistes les plus sérieuses leur passer sous le nez. Là encore, le nom du Lyonnais Moussa Dembélé circule également, alors que le club mancunien cherche toujours un remplaçant à Romelu Lukaku, parti l'été dernier. Enfin, Arsenal a prévu de se renforcer, d'abord en défense, où le nouveau coach Mikel Arteta veut une ou deux recrues, mais aussi dans l'entrejeu puisque le club devrait laisser filer Granit Xhaka (Hertha Berlin) et entend enrôler un milieu défensif pour aider Lucas Torreira et Matteo Gendouzi à la récupération.

Bundesliga : Le Borussia Dortmund a fait une folie, le Hertha Berlin s'active déjà



Le Mercato hivernal n'a même pas encore officiellement débuté que le Borussia Dortmund a déjà frappé un très grand coup. En effet, le club allemand, quatrième du classement de Bundesliga, s'est attaché les services d'Erling Braut Haaland. Ce dernier arrive en provenance du RB Salzbourg, où il a inscrit 25 buts toutes compétitions confondues durant la première partie de saison. Mais en Allemagne, le club qui pourrait tout chambouler durant ce mois de janvier est le surprenant Hertha Berlin. En effet, le nom du club de la Capitale, modeste 12eme du classement du championnat d'Allemagne et désormais entraîné par Jürgen Klinsmann, est régulièrement cité dans les dernières rumeurs qui ont circulé. Mario Götze, Julian Weigl, Julian Draxler, Lucas Tousart ou encore Granit Xhaka sont autant de joueurs qui semblent intéresser la formation berlinoise.

Serie A : La Juventus Turin et l'Inter Milan ne devraient rien s'interdire



A l'issue de cette première partie de saison, la Juventus Turin et l'Inter Milan occupent les deux premières places du classement du championnat d'Italie, à égalité de points (42). Cela ne devrait pas les empêcher de prospecter durant ce Mercato hivernal qui ouvre ses portes d'ici peu. Du côté de la Vieille Dame, les noms de Thomas Meunier ou bien de Leandro Paredes ont circulé dernièrement. Quant aux Nerazzurri, ils pourraient bel et bien se tourner vers un certain Arturo Vidal, alors que les profils de Matteo Darmian et Dejan Kulusevski intéressent également le formation lombarde. De son côté, l'AC Milan, qui vient tout juste d'enregistrer le retour de Zlatan Ibrahimovic, pourrait ne pas en rester là. Des cadres pourraient être amenés à plier bagages, tandis que Nemanja Matic pourrait également débarquer chez les Rossoneri.

Liga : Un hiver calme en Espagne ?

Et si le Mercato hivernal s'avérait plutôt calme du côté de la Liga ? Il faut dire qu'en un mois, il peut s'en passer des choses. Marca croit savoir que leenvisagerait de ne pas se renforcer durant cette période de mutations. Toutefois, le leader du championnat d'Espagne n'exclut évidemment pas de changer d'avis, en cas d'imprévu. Cependant, la formation catalane privilégierait plutôt le marché des transferts de l'été prochain. De son côté, lene devrait pas recruter en attaque. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Zinédine Zidane. En revanche, les deux clubs rivaux pourraient tout à fait se délester de quelques éléments, qui pourraient bel et bien être invités à aller voir ailleurs, comme par exemple Mariano et Brahim Diaz du côté de La Maison Blanche. Au Barça, c'est le nom d'Arturo Vidal qui circule le plus, à ce niveau-là.