Le Paris Saint-Germain est bien décidé à se renforcer, même si son président Nasser al-Khelaïfi a assuré qu'il n'y aurait pas de recrutement "bling bling". Après avoir signé Vitinha, le club de la capitale est en contact avec Hugo Ekitike, Renato Sanches ou encore Gianluica Scamacca. Ce dernier intéresse également West Ham qui aurait décidé de passer à l'action avec une offre supérieure à celle du PSG.



De quoi souffler l'attaquant international italien au nez et à la barbe de Luis Campos ? C'est en tout cas ce que suggère Fabrizio Romano. Le journaliste explique que les Hammers préparent une offre avoisinant les quarante millions d'euros. Le tout serait agrémenté de bonus compris entre cinq et sept millions d'euros. Sassuolo pourrait être satisfait d'une telle proposition, lui qui a indiqué qu'il en voulait cinquante millions.

A Paris de relancer



Le Paris Saint-Germain n'est pour l'heure pas prêt à faire de folie et s'en tient pour l'heure à une offre de trente-cinq millions d'euros avec des bonus. Le dossier est pour le moment en attente et le club italien attend un retour plus ambitieux du PSG, à moins que West Ham ne grille tout le monde et remporte la mise.