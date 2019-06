Mercato PSG: Une nouvelle piste au milieu ?

Le PSG a de la suite dans les idées. Tout du moins si l’on en croit les informations du Het Laatste Nieuws. D’après le quotidien belge, le club de la capitale aurait en effet de nouveau des vues sur Adnan Januzaj, annoncé depuis plusieurs étés sur les tablettes des recruteurs parisiens.

L’intérêt des champions de France a néanmoins de quoi surprendre compte tenu de ses performances cette saison, le Diable Rouge ayant dû se contenter d’un seul et unique but en 20 apparitions en Liga cette saison avec la Real Sociedad. Le FC Séville et l’AC Milan seraient certes également sur les rangs.