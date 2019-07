Mercato PSG: Une ancienne cible file finalement à Porto

Au début de l'année, Shoya Nakajima semblait devoir atterrir à moyen terme au Paris Saint-Germain. L'attaquant japonais de 24 ans s'était alors engagé avec le club qatari d'Al-Duhail, détenu par l'émir Al-Tamim, propriétaire du club de la capitale, et semblait en transit avant de rejoindre la Ligue 1. C'est finalement le FC Porto qui est passé à l'action vendredi. Les Dragons ont acheté 50% des droits de l'international nippon pour 12 millions d'euros et l'ont rapatrié dans le championnat portugais. Nakajima y avait déjà évolué avec Portimonense pendant un an et demi entre août 2017 et février 2019. Le retour de Leonard à la direction sportive du Paris Saint-Germain a semble-t-il modifié les plans concernant le Japonais.

Jorge Nuno Pinto da Costa: "Era um desejo antigo do FC Porto, há muito que o tínhamos referenciado"