Mercato PSG: Un départ en défense

Wolverhampton a officialisé vendredi la signature de Raphaël Nya. Issu du centre de formation du PSG et ancien capitaine des U19, le jeune défenseur français (19 ans) s’est engagé pour trois saisons en faveur du club anglais. Les Wolves, septièmes de Premier League en 2018-2019 et qualifiés pour le deuxième tour préliminaire de la prochaine édition de la Ligue Europa, le feront dans un premier temps évoluer avec leur équipe des U23.

We have completed the signing of Raphael Nya from @PSG_English.



The former PSG u19s captain will join up with Rob Edwards' u23s squad for the new campaign.



Welcome to the club, Raphael!



