Mercato PSG: Tuchel compte sur Jesé et Choupo-Moting

Jesé Rodriguez, de retour de son prêt au Betis Séville, et Eric Maxim Choupo-Moting resteront-ils au PSG cette saison ? Thomas Tuchel compte en tout cas sur eux. Du moins pour l’instant. "Je ne peux parler que du moment présent, donc oui, je compte sur Jesé et Choupo, a déclaré l’entraîneur du club de la capitale, vendredi en conférence de presse. Après, en période de mercato, tout peut changer, il faut toujours rester vigilant. Mas pour l’instant, ils sont là, ce sont mes joueurs et ils travaillent dur."