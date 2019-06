Mercato PSG: Rabiot devrait bien signer à la Juve

Annoncé depuis plusieurs semaines en partance pour la Juventus Turin, Adrien Rabiot va rejoindre, sauf surprise, la Vieille Dame. Selon Tuttosport et d'autres médias italiens, le milieu de terrain français, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain et libre dans quelques heures, est tombé d'accord avec les Bianconeri. Un contrat de quatre ou cinq ans l'attendrait lundi, jour de l'ouverture du marché des transferts en Serie A, avec un salaire annuel estimé à 7 millions d'euros et la fameuse prime à la signature de 10 millions qu'il avait soumise au Barça avant que les négociations ne capotent. Rabiot, 24 ans, sort d'une saison avec 14 apparitions au compteur sous le maillot du PSG, avant d'être écarté de l'équipe première par sa direction.