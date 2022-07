Mercato : PSG prolonge Dagba et le prête à Strasbourg

L'international espoirs français âgé de 23 ans (16 sélections, 1 but) "est prêté au RC Strasbourg jusqu’à la fin de la saison 2023", a précisé le club champion de France dans un communiqué. Une arrivée également confirmée par le club alsacien: "On voulait rapidement finaliser la venue de deux latéraux, un à gauche et un à droite. C’est désormais chose faite", a expliqué dans un communiqué le responsable du recrutement du Racing Loïc Desiré. Arrivé au PSG en 2016, Dagba, né à Béthune, est pourtant l'un des "titis" formés au club de l'effectif mais il a rarement eu sa chance comme titulaire depuis sa première apparition chez les professionnels en 2018.

Il compte tout de même 77 matches avec Paris, mais seulement trois en Ligue 1 la saison dernière, où l'ancien entraîneur Mauricio Pochettino ne l'a quasiment jamais utilisé comme doublure du Marocain Achraf Hakimi sur le flanc droit. Longuement blessé la saison dernière, à une cheville et à un mollet, Dagba pense trouver le temps de jeu qu'il recherche: "Le Racing m’a démontré un réel intérêt, j’ai senti une vraie volonté de leur part de me recruter. Je pense pouvoir m’épanouir ici", a réagi le nouvel arrivant sur le site du club. Il devrait retrouver ses nouveaux coéquipiers à Divonne-les-Bains (Ain), où ils sont actuellement en stage de début de saison.