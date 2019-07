Mercato PSG: N'Soki transféré en Serie A ? 

Alors que Timothy Weah (Lille) et Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) ont déjà quitté le club, et que Christopher Nkunku (Leipzig ?) serait sur le point d'en faire de même, le PSG songerait à se séparer d'un quatrième joueur de son centre de formation cet été, en la personne de Stanley N'Soki. Selon L'Equipe, le jeune défenseur de 20 ans serait suivi de près par le club italien de la Lazio Rome et les dirigeants parisiens exigeraient environ 10 millions d'euros pour le laisser filer. L'OM et Lille seraient également intéressés.