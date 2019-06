Mercato PSG: Nkunku vers Leipzig

L'Allemagne continue d'apprécier les joueurs formés au Paris Saint-Germain. Selon Le Parisien, Christopher Nkunku va s'engager sous peu avec le RB Leipzig contre un chèque de 15 millions d'euros. La formation allemande suivait le milieu de terrain de 21 ans depuis plusieurs mois et attendait de réaliser quelques ventes pour se montrer plus offensif financièrement. Le départ du Portugais Bruma au PSV Eindhoven a offert suffisamment de liquidités à Leipzig pour s'offrir un élément qui a disputé 22 rencontres de Ligue 1 dont 13 comme titulaire la saison passée avec le PSG. Son dernier souvenir avec le club qu'il l'a formé restera malheureusement son tir au but manqué en finale de la Coupe de France contre le Stade Rennais, un temps intéressé par ses services.