Keylor Navas était fortement pressenti dernièrement pour devenir le nouveau gardien de Naples. Relégué en tant que numéro 2 dans la hiérarchie des portiers au Paris SG, le Costaricien souhaitait relever un nouveau challenge et la direction parisienne n’était pas opposée à son départ.

Navas exige une indemnité de la part du PSG



Paris était même prêt à libérer son dernier rempart sans aucune contrepartie et un accord avait déjà été trouvé entre l’ancien merengue et les responsables napolitains, sur la base d’un bail d’un deux ans et avec un salaire de 4M€ par an. Le transfert paraissait donc être en bonne voie, mais un détail a tout compliqué. Le joueur exige une indemnité de départ de la part des champions de France, d’après ce que rapporte La Gazzetta dello Sport.



Navas ne se voit pas quitter le PSG sans toucher une compensation, estimant rendre service au club en allégeant la masse salariale. Or, la direction parisienne ne l’entend pas de cette oreille. Elle ne veut rien payer à cet élément, pas plus qu’à tous les autres joueurs qui ont été mis sur la liste des transferts cet été. On se trouve donc dans une véritable impasse, car Naples, aussi, n’est pas disposé à faire un effort supplémentaire sur le plan financier. Il reste quatre jours pour essayer de trouver une solution à ce problème et lever ainsi le dernier obstacle séparant Navas des Partenopei.