Mercato PSG: Le départ de Dani Alves officialisé

Le PSG s’est fendu d’un communiqué ce dimanche après-midi pour confirmer le départ du latéral brésilien Dani Alves, lequel avait pris les devants en annonçant la nouvelle via son compte Instagram dans la matinée.

"Au cours de ses deux saisons parisiennes, Dani aura inscrit 8 buts, délivré 18 passes décisives et remporté 2 Championnats de France (2018, 2019), 1 Coupe de France (2018), 1 Coupe de la Ligue (2018) et 1 Trophée des champions (2017). Ces cinq trophées seront venus étoffer l’un des plus grands palmarès de l’histoire du football", peut-on lire dans ce communiqué.

"Nous sommes heureux d’avoir pu accueillir au Paris Saint-Germain pendant deux ans un joueur du talent et de l’expérience de Dani Alves, a pour sa part réagi le président du club Nasser Al-Khelaïfi. Nous sommes satisfaits que ce grand joueur reparte de Paris en ayant gagné plusieurs trophées sous nos couleurs. Je lui souhaite le meilleur dans les prochains défis qui l’attendent sur son chemin."