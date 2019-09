Mercato PSG: Keylor Navas s’engage, Areola prêté au Real Madrid

Comme attendu, le PSG a officialisé lundi l’arrivée, en provenance du Real Madrid, de Keylor Navas, qui s’est engagé jusqu’en 2023.

"Le Paris Saint-Germain est un club extrêmement prestigieux en Amérique latine et je suis très motivé à l’idée de rejoindre aujourd’hui un club lancé depuis plusieurs années dans une aventure passionnante. Je ferai tout pour aider le PSG à conquérir de nouveaux titres, j’apporterai pour cela tout mon vécu et mon professionnalisme", déclare le portier costaricain de 32 ans, qui évoluait au Real Madrid depuis 2014 après avoir joué à Albacete et à Levante à son départ du Costa Rica.

Alphonse Areola fait lui le chemin inverse. Le gardien champion du monde rejoint le Real Madrid, où il est prêté une saison sans option d’achat.

"Le club souhaite le meilleur à Alphonse dans les nouveaux défis qui l’attendent désormais en Espagne", peut-on lire dans le communiqué du Paris Saint-Germain.