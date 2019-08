Mercato PSG : Kanté flatté, mais non...

Quand on parle du PSG à N'Golo Kanté, le milieu de terrain français sait se jouer habilement des rumeurs (jeudi pour Yahoo Sport): "C'est toujours gratifiant d'être sollicité par de grands clubs. Quand il y a de grands entraîneurs qui te voient dans leur projet, pour accomplir de belles choses avec leur club, ça fait plaisir. Mais au final, j'essaie de surtout de voir là où je suis et ce que je ressens dans mon club. Et je me sens bien dans un club comme Chelsea. Je m'y projette pour les prochaines saisons. J'aurais pu donner une suite différente à ma carrière, c'est d’ailleurs bien d'avoir le choix, mais au final, je suis content de mes choix et d'être à Chelsea."