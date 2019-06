Mercato PSG: Dani Alves évoque son avenir

Et comme il pouvait s’y attendre, le défenseur parisien n’a pas échappé à quelques questions sur son avenir, lui qui est en fin de contrat au PSG et qu’on dit tenté d’aller voir ailleurs, déçu de ne se voir proposer qu’une prolongation d’un an.

Et s’il a évidemment botté en touche, il n’en a pas moins lancé une phrase lourde de sous-entendus. "Je suis avec la sélection et je veux me concentrer là-dessus. Ce fut une année difficile et je ne veux pas gâcher ce moment en ayant la tête ailleurs. Nous avons une mission, il ne peut y avoir de distraction. Je veux faire une grande compétition. Nous verrons ensuite les décisions à prendre", a-t-il expliqué avant d’ajouter: "Je peux seulement dire que je n’ai pas peur des défis."